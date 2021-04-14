Заказчик отказывается платить. Что делать, чтобы не идти в суд?

Компания договорилась с клиентом об оказании определенного ряда услуг/работ, которые были прописаны в договоре. Договор был на стадии подготовки, но фактически не подписан. Компания уже оказала услуги/выполнила все работы по договоренности. Теперь клиенты отказывается оплачивать полную стоимость работ, ссылаясь на то, что недоволен качеством услуги/работ. Что делать в такой ситуации компании-исполнителю заказа?

Ситуация, в которой оказалась компания-исполнитель, в юридическом плане не редкость. Законы и судебная практика сформировали достаточный арсенал механизмов для защиты прав таких компаний.

Когда договориться не получается, но и обращаться в суд не хочется ради сохранения партнерских деловых отношений с заказчиком, можно прибегнуть к процедуре медиации. Благодаря такому механизму конфликт точно не перейдет в публичную плоскость и останется конфиденциальным – сведения будут раскрыты только медиатору.

Процедура медиации представляет собой альтернативный суду порядок разрешения спора при участии третьего лица – посредника (медиатора). Медиатор, используя свой профессионализм и опыт, старается помочь сторонам выработать совместное решение их конфликта. Несомненными плюсами такой процедуры являются добровольность, оперативность, конфиденциальность и беспристрастность посредника.

Стоит отметить, что медиатор не обладает властными полномочиями и поэтому не принимает обязательное для сторон решение по итогам переговоров, он призван содействовать в выработке сторонами взаимовыгодного для них решения.

Согласие сторон разрешить спор путем медиации и их нацеленность на достижение взаимовыгодного соглашения, вовлеченность в решение конфликта – показатель здоровых предпринимательских отношений между контрагентами.

Если вы понимаете, что единственный для вас выход – судебная форма защиты прав, то начните с оформления претензии. Это необходимое условие для обращения в суд с заявлением о взыскании задолженности по договору. Отнеситесь к подготовке претензии серьезно. При необходимости привлеките специалиста, так как претензия – это основа для будущего иска.

Заключенность договора – это достижение сторонами соглашения обо всех существенных условиях оказания услуг или выполнения работ. Следовательно, отсутствие договора, заключенного с заказчиком в письменной форме, не должно останавливать исполнителя в защите своих прав. Это не всегда равно тому, что у исполнителя нет обязательств по оказанию услуг или выполнению работ, а у заказчика встречного обязательства по оплате этих услуг или работ.

Приготовьтесь к тому, что в суде вам придется доказывать факт заключения договора и обосновывать причины, по которым этот договор не был заключен в письменном виде. Доказательствами недвусмысленного согласия заказчиком заключить с вами договор могут быть:

– переписка сторон, в которой заказчик, например, указывает, что согласен с условиями исполнителя и будет ждать исполнение к определенной дате. Или письма, в которых заказчик интересуется ходом исполнения, предоставляет необходимые комментарии;

– протоколы встреч, в которых зафиксированы достигнутые договоренности сторон;

ответы на претензии, в которых может быть указано, что контрагент признает заключенность договора, но недоволен качеством оказанных услуг или выполненных работ;

– подписанный исполнителем согласованный проект письменного договора, от подписания которого уклоняется заказчик и т.д.;

– если у исполнителя с заказчиком были длительные и устойчивые отношения, при которых уже исполненные договоры оформлялись похожим образом (с последующим оформлением достигнутых договоренностей в письменном виде), то допустимым доказательством в суде будет являться и такая устоявшаяся практика.

Общая тенденция судебной практики по спорам о признании договоров незаключенными – это оценка судом обстоятельств и доказательств в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств.

Что касается качества оказанных услуг или выполненных работ, то оно должно соответствовать договоренностям сторон. Но если это не было должным образом оговорено, то нужно ориентироваться на требования, которые обычно предъявляются к качеству соответствующих работ или услуг. Следовательно, суду необходимо будет также представить доказательства соответствия качества результата услуг или работ этим условиям.

Несмотря на то, что судебный порядок разрешения подобных споров универсален, лучше всего закреплять все договоренности сторон заранее письменно.

Грамотно составленный договор – необходимая составляющая деловых партнерских взаимоотношений. Если он составлен так, что каждая сторона однозначно понимает предмет и объем своих обязательств, вам будет проще работать, а заказчику легче оценить проделанную вами работу и заплатить за нее. От текста договора зависит и то, насколько легко исполнителю будет доказать заказчику (а если потребуется, то и суду), что услуги были оказаны в полном объеме.

klerk.ru