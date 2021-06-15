Заказчики, подрядчики, субподрядчики: оплата выполненных работ

Правоотношения в области строительного подряда, на мой взгляд, одни из самых сложных в гражданско-правовых отношениях. Судебные споры по строительному подряду не бывают ни быстрыми, ни простыми. При принятии решений суды руководствуются имеющейся практикой других судов и прежде всего Верховного Суда РФ. Так как в моей работе подрядные споры занимают основное место, не могу не поделиться последними новшествами в практике подрядных споров.

Основные споры по стройподряду связаны с оплатой выполненных работ, взысканием различных неустоек и штрафов. Вторая категория споров – это отказ в принятии выполненных работ по причине недостатков работ, то есть качество выполнения работ. Третья категория споров – это взыскание задолженности по не подписанным актам/односторонне подписанным актам. Четвертая категория споров – это взыскание убытков или неосновательного обогащения в связи с невыполнением подрядчиком/субподрядчиком работы в полном объеме. Существуют также и иные споры, связанные с подрядными правоотношениями.

В последнее время судебная практика, связанная с оплатой работ субподрядчиков, существенно поменялась. На крупных строительных объектах подрядчики нанимают несколько субподрядчиков. Оплата работ, выполненных субподрядчиками, происходит на основании актов КС-2, КС-3, выставлении счета-фактуры и сдачи исполнительной документации (это распространенная практика). При этом оплата выполненных субподрядчиком работ производится вне зависимости от оплаты работ подрядчика заказчиком.

Такое положение вещей существовало до последнего времени. При этом, при просрочке оплаты подрядчиком, субподрядчик требовал в суде оплатить задолженность и неустойку. Неустойка в договорах субподряда как правило договорная – это 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Хотя я в своей практике всегда ограничиваю размер неустойки в договоре, например, не более 5% от суммы задолженности. Это очень важно, иначе общий размер неустойки при просрочке оплаты может превысить сумму взысканной задолженности. Отмечу, что размер неустойки за просрочку оплаты суды как правило не снижают!

В Бюллетене Верховного Суда РФ №1 2021 года изложена практика по экономическим спорам, исходя из которой «субподрядчик не вправе требовать от генерального подрядчика оплаты надлежаще исполненных и принятых работ после подписания актов формы КС-2, КС-3, если в договоре субподряда наступление срока оплаты работ обусловлено поступлением денежных средств от заказчика». Что это означает на практике?

На практике это означает свободу договора: если стороны приняли такие условия, значит, они выразили на это свою волю. Буквально: если в договоре оплата выполненных субподрядчиком работ ставится в зависимость от оплаты заказчиком работ подрядчика, то пусть субподрядчик ждет, пока подрядчику заплатит заказчик.

Вся эта ситуация – как балансирование на очень тонкой грани соблюдения интересов заказчика, подрядчика, субподрядчика. Субподрядчик в этой цепочке является самым незащищенным звеном. Потому что по договору между заказчиком и подрядчиком в случае просрочки оплаты работ подрядчика заказчик оплатит и саму задолженность (мы говорим только о ситуации, когда работы приняты и подтверждены актами КС-2), и всю договорную неустойку.

А вот если оплату просрочит подрядчик, а в договоре субподряда есть условие об исчислении срока оплаты выполненных субподрядчиком строительных работ с момента сдачи генеральным подрядчиком результата этих работ заказчику по договору или с момента получения генеральным подрядчиком оплаты от заказчика, то здесь ситуация будет развиваться по-другому. Субподрядчик при просрочке оплаты сможет в судебном порядке взыскать задолженность с подрядчика, но договорную неустойку субподрядчик сможет взыскать только с момента перечисления денег заказчиком подрядчику, но не с момента подписания актов КС-2, или момента прописанного в договоре субподряда. Это означает, что за период просрочки оплаты субподрядчик может не получить компенсацию в виде неустойки или процентов по статье 395 ГК РФ (если в договоре не прописана своя неустойка, то в случае просрочки оплаты применяются положения статьи 395 ГК РФ о применении ключевой ставки Банка России).

Как субподрядчику выходить из таких ситуаций? Необходимо помнить, что всё начинается с подписания договора. В судах часто приходится слышать доводы представителей субподрядчиков, что у субподрядчика не было другого выхода: организация вынуждена была принять договор на навязанных условиях. Это не работает! Такой аргумент лучше не приводить. Лучше всего не привязывать оплату по договору субподряда к оплате работ подрядчика заказчиком. Самый лучший вариант – это трехсторонний договор, где заказчик в случае просрочки подрядчика напрямую оплачивает неустойку субподрядчику. Но в действительности подрядчики чаще всего не согласовывают субподрядчиков с заказчиком.

Если все же в субподрядный договор внесено условие об оплате работ субподрядчика по факту оплаты работ подрядчика заказчиком, то в договоре можно прописать условие о компенсациях субподрядчику в случае просрочки оплаты его работ, например, фиксированную сумму, обозначенную как убыток, а не как неустойка. Компенсацию субподрядчику можно прописать и как имущественную потерю по правилам статьи 406.1. ГК РФ. Можно и после заключения договора субподряда представить подрядчику письменное предложение о внесении изменений в договор субподряда. Сделать это нужно несколько раз.

В любом случае выход найти можно всегда, добросовестные генеральные подрядчики идут на переговоры и учитывают интересы субподрядных организаций, потому что исходят из долговременности отношений и надежности контрагента.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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