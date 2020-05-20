Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

В сложной текущей обстановке, связанной с пандемией, компания «Областная налоговая консультация» предлагаем вам СЕРВИС, актуальный как никогда – онлайн-оформление декларации 3-НДФЛ. Вы можете сэкономить свое личное время и оформить социальный (лечение, обучение) или имущественный (за покупку жилья) вычет в специальном разделе на нашем сайте nalogi-ryazan.ru, не выходя из дома. Мы расскажем вам, как это делать. Просто следуйте пошаговой инструкции.

ШАГ 1

Подготовьте сканы или фотографии следующих документов (в случае с фото сделайте его максимально четким и во весь размер документа):

– паспортные данные (две страницы с фотографией и пропиской),

– ИНН (если у вас нет индивидуального номера налогоплательщика или он есть, но утерян, то получите или восстановите его на сайте nalog.ru в разделе «Узнай ИНН»),

– скан справки 2-НДФЛ с места работы.

Эти документы понадобятся при подаче декларации любого типа.

Также понадобятся различные виды документов, в зависимости от того, за что вы хотите вернуть деньги – за квартиру, обучение, лечение, по платежам на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), страхование жизни и т.д. (см. памятки 1, 2 и 3 на стр. 15 и 16.

Это список документов по самым распространенным видам возврата налога). На сайте вам нужно будет поставить галочки – и у вас выйдет список документов, который нужен именно вам (см. рисунок 1 справа).

Все их нужно будет отсканировать, ведь они пригодятся не только для составления декларации, но и для того, чтобы отправить в налоговый орган.

Итак, вы подготовили все сканы необходимых документов, подписали их и сложили в отдельную папку на своем компьютере.

ШАГ 2

Отправьте документы нашему сотруднику для подготовки декларации 3-НДФЛ.

Мы понимаем, что речь идет о личной и конфиденциальной информации, и вы, скорее всего, опасаетесь использовать Интернет для такой операции. И правильно делаете!

Нам тоже будет спокойнее, если вы защитите подготовленные электронные версии ваших документов. Сделать это нужно следующим образом:

– собрать все сканы документов в одну папку на вашем ПК и подписать ее вашей фамилией,

– подготовить архив этих документов с паролем,

– после архивации папки отправить ее нашему сотруднику через специальную форму.

Как только наш сотрудник получит и возьмет в работу ваши документы, он свяжется с вами по телефону и сообщит стоимость услуги. Назовите ему пароль от архива, пожалуйста.

ШАГ 3

Оплатите подготовленную декларацию 3-НДФЛ.

После проверки ваших документов и подготовки декларации вы получите от нашего сотрудника по почте ссылку на оплату. Перейдите по ней и дистанционно оплатите услугу.

ШАГ 4

Получите декларацию и инструкции.

После зачисления оплаты на счет нашей компании (три рабочих дня с момента оплаты, но обычно гораздо быстрее) на вашу электронную почту придет письмо от нашей компании с четырьмя файлами. В письме обязательно должны быть:

– инструкция №1 «Как подать документы через личный кабинет на сайте УФНС»,

– инструкция № 2 «Как сформировать ЭЦП»

– декларация 3-НДФЛ в формате pdf для распечатки,

– декларация 3-НДФЛ в формате xml для закачивания в «личном кабинете» на сайте nalog.ru.

ШАГ 5

Подайте декларацию 3-НДФЛ и гарантированно получите налоговый вычет.

Просто следуйте инструкции, которую мы вам прислали: разместите через личный кабинет налогоплательщика https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login документы и ждите ответа. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса в течение трех месяцев с момента представления декларации налоговая инспекция принимает решение по вашей декларации и отражает переплату в «личном кабинете». Вам необходимо написать заявление на возврат налога на выбранный вами расчетный счет. После окончания камеральной налоговой проверки в течение 30 календарных дней с даты решения по вашим реквизитам поступят денежные средства.

ШАГ 6

Планируйте, как потратите свои деньги!

Сколько стоят наши услуги?

Составление декларации на основании присланных вами документов или принесенных лично к нам офис занимает от 20 минут до 1 часа – в зависимости от сложности и объема документа.

Расценки на услуги по составлению декларации начинаются от 500 рублей. Конечная стоимость зависит от типа декларации. Например, декларация на имущественный вычет при покупке квартиры стоит от 900 рублей.

А что если я сам заполню декларацию?

При самостоятельном заполнении риск неправильного составления декларации и подачи ее в налоговые органы, в принципе, не так уж и велик. Вы всегда сможете при необходимости внести изменения и подать уточненную декларацию. Но не стоит забывать, что при таком варианте вы просто потеряете драгоценное время (вам при заполнении декларации понадобится в разы больше времени, чем нам, поскольку мы это делали тысячи раз). Ведь вашу декларацию налоговые инспекторы проверяют три месяца. И обычно они это делают ближе к концу установленного срока. А если декларация составлена неверно? Тогда придется подать новый уточненный документ, срок проверки которой начнётся заново, то есть вы можете потерять еще 3 месяца. В результате возврат денег затянется на полгода и больше.

Сэкономьте ваши нервы и время – обращайтесь к профессионалам!

Также напоминаем, что вы можете обратиться к нам лично и просто прийти с пакетом документов в один из наших офисов, чтобы составить декларацию 3-НДФЛ:

Рязань. ул. МОГЭС, д. 30;

Рязань, ул. Новая, д. 69/12;

Рязань, Московское шоссе, д. 20, 3-й этаж, оф. 302/1.

Отправка декларации в налоговую инспекцию

Помимо отправки декларации через «личный кабинет» на сайте nalog.ru вы можете подать ее лично в вашей налоговой инспекции или через Многофункциональный центр (МФЦ).

Есть еще один вариант – поручить это нам. Мы отправим вместо вас декларацию классической Почтой России (дополнительная стоимость к данной услуге – 200 руб.). Но в этом случае возврат денег будет с задержкой на время работы почты и обработку почтовой корреспонденции налоговой инспекции – это может занять около двух недель. Услуга актуальна для жителей города Рязани.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”