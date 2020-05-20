Защита онлайн-проектов

Современные люди – это люди онлайн. Практически все жизненные процессы у нас перенесены в мир Интернета. И образование не стало исключением. Миллионы курсов от «Как похудеть за 3 дня» до «10 успешных шагов для открытия своего дела» заполонили Интернет и социальные сети. И наиболее частая проблема, с которой сталкиваются авторы курсов – это плагиат. Как защитить свои права и наказать самозванцев? Именно об этом пойдет речь дальше.

Если вы решили открыть свой онлайн-проект, то еще до момента его запуска необходимо выполнить некоторые мероприятия, чтобы не остаться у разбитого корыта. Итак, согласно статье 1257 Гражданского кодекса РФ, автором произведения (произведение здесь употребляется в широком смысле, т.е. любой объект созданный кем-либо) признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Т.е. право авторства возникает в момент создания онлайн-курса.

Авторские права в нашей стране не регистрируются. В законе лишь сказано, что лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом, считается автором, если не доказано обратное (ст. 1257 ГК РФ).

Закон также закрепляет (ст. 1271 ГК РФ), что автор для оповещения о принадлежащем ему авторском праве вправе использовать знак охраны авторского права, который состоит из трех элементов:

– латинская буква «С» в окружности,

– имя,

– год первого опубликования или выпуска в свет.

Это не является обязательным. Но лучше не пренебрегать данным правом, а использовать его в обязательном порядке.

Поскольку авторское право у нас нигде не регистрируется, то в случае возникновения споров об авторстве ключевым становится необходимость доказать, кто же все-таки первым создал проект. Чтобы вам быть во всеоружии в случае такого спора, запаситесь неоспоримыми доказательствами. Ключевое в споре – доказать, что вы раньше создали проект.

Первое что необходимо – это конечно же хранить исходные материалы (рукописи, файлы, фотографии, рисунки, чертежи, схемы, презентации и т.п.). На рукописях указывайте дату при создании, в компьютерных файлах дата создания сохраняется обычно автоматически.

Второе – необходимо провести процедуру депонирования авторского права. Депонирование – это способ зафиксировать, что произведение уже существует и у него имеется автор. Простым языком я бы это объяснила так: сдать документы в архив.

Это сложное название подразумевает совсем простой перечень действий. Процедура осуществляется через Интернет, много сайтов предоставляют такую услугу. По результатам депонирования будет выдано свидетельство, в котором указывается дата депонирования, а также лицо, которое направило документы на депонирование.

Третье – нотариальное удостоверение подписи на вашем произведении.

Статья 80 «Основ законодательства о нотариате» гласит, что, свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. Таким образом, мы также фиксируем дату и личность автора произведения. В случае с онлайн-проектами это делается на распечатке созданного курса. Обязательно делаем титульный лист, на котором указываем знак охраны авторского права.

Чем указанные выше мероприятия нам помогут? С их помощью можно оперативно заблокировать сайт нарушителя и при желании потребовать компенсации.

Если вы намерены требовать получения компенсации с нарушителей, то перед блокировкой необходимо сделать нотариальный протокол осмотра сайта. Данные действия нотариуса закреплены в статье 103 «Основ законодательства о нотариате» – действия нотариуса по обеспечению доказательств.

Как осуществляется блокировка сайта? Вы обращаетесь к владельцу сайта с письменным требованием прекратить нарушение авторских и прав и удалить информацию с сайта. В течение суток владелец сайта обязан исполнить изложенное в претензии требование. Может встать вопрос о том, что вы не знаете контактов владельца сайта, они не указаны на сайте. И эту информацию можно установить. Делается запрос регистратору доменных имен, в котором указывается ссылка на свидетельство о депонировании вашего авторского права и вам как автору, чьи права нарушаются, будут предоставлены контакты владельца сайта.

Если ваше требование об удалении информации не исполнено, то необходимо обратиться в суд и в качестве обеспечительной меры будет вынесено постановление о блокировке сайта. Это постановление направляется в Роскомнадзор, и он моментально блокирует сайт нарушителя. В дальнейшем необходимо довести начатую судебную процедуру о нарушении авторских прав до конца и получить судебное решение.

Вам может показаться что это сложные и долгие процедуры. Но пока автор не начнет защищать себя всеми предоставленными ему законом способами, нарушения так и будут продолжаться. Ваша защита в ваших руках. Если вы цените свое детище и вложенный в него труд, то перед вами открыты все двери по его защите.



Мария Емельяненко

эксперт в области интеллектуальной собственности для малого и среднего бизнеса. Опыт работы и экспертности более 14 лет в товарных знаках: от регистрации до защиты прав на интеллектуальную собственность.

Зарегистрировала более 200 знаков на территории РФ.