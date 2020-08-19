Значительно (с 75% до 3%) уменьшены штрафы для экспортеров

Подписан Федеральный закон от 20.07.2020 г. №218-ФЗ о либерализации ответственности за невозврат валютной выручки.
Целью закона является смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при осуществлении внешнеторговой деятельности. В частности, им предоставляется дополнительная возможность для урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций, отметили в Минфине.
Закон включает три основные новации.
- Снижение пороговых сумм штрафов за невозврат валютной выручки и дифференциация их размеров. Сейчас такой штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей может составлять от 75% до 100% от не зачисленной на счет банка суммы. Закон снижает его размер:
– до 3-10% – по внешнеторговым договорам в рублях;
– до 5-30% – по аналогичным договорам в валюте.
- Применение более мягких мер ответственности к резидентам, включенным в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности:
– за нерепатриацию экспортной выручки в рублях и в иностранной валюте – предупреждение или штраф в размере от 3% до 5%;
– за невозврат аванса по импорту в рублях и в иностранной валюте – штраф в размере от 3% до 5%.
- Исключение административной ответственности резидентов за несвоевременное представление форм учета и отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам, если задержка представления составит менее 90 дней.
Более того, законом предусмотрено полное освобождение участников ВЭД от мер ответственности в ряде случаев:
– если резидент перевел экспортную выручку на счет в уполномоченном банке не позднее 45 дней со дня зачисления денежных средств на зарубежный счет резидента;
– если сумма внешнеторгового контракта резидента не превышает 200 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
– если срок нерепатриации резидентом денежных средств не превысил 45 дней со дня окончания срока, установленного во внешнеторговом контракте.