Как заставить «захотеть», или нематериальная мотивация сотрудников

Многие компании на современном рынке сталкиваются с «текучкой» кадров. Это связано с тем, что основное внимание уделяется материальной мотивации. Однако комфортное пребывание на рабочем месте, карьерный рост, обучение, благоприятный психологический климат в коллективе не менее важны, чем заработная плата, премии и бонусы. Недаром в вакансиях часто встречаются такие словосочетания: дружелюбный коллектив, молодая творческая команда, адекватное руководство, корпоративные мероприятия. И это мотивирует. Человек хочет чувствовать себя членом команды, а не винтиком в машине. Теплые, дружеские отношения в коллективе способствуют поддержанию баланса между работой и личной жизнью, обеспечивают уверенность в завтрашнем дне.

Нематериальная мотивация способствует:

– улучшению качества работы сотрудников;

– увеличению производительности труда в компании;

– сплочению коллектива;

– снижению текучести кадров;

– повышению квалификации персонала.

Сотрудник доволен – компания развивается!

Основные виды нематериальной мотивации:

1. Социальная мотивация

Сюда можно отнести:

– медицинскую страховку,

– бесплатное обучение на курсах,

– компенсацию проезда,

– удобное расположение офиса,

– компенсацию сотовой связи,

– карьерный рост,

– новогодние подарки детям сотрудников и др.

2. Психологическая мотивация

В основе данного вида мотивации лежат общение и индивидуальный подход. Важно учитывать потребности работников и идти навстречу в некоторых личных вопросах. Здорово, когда руководитель общается со своими подчиненными на равных и просит совета, это способствует повышению их самооценки. Проводите обратную связь регулярно, важно понимать, что мешает сотрудникам работать более эффективно. Не стесняйтесь быть внимательными. Когда люди видят, что важны для компании, они и работают старательнее.

Примерами психологической мотивации могут быть:

– корпоративы и тимбилдинги;

– Дни здоровья;

– коллективные поздравления с Днем рождения. Совместная подготовка к поздравлению будет способствовать сплочению коллектива;

– возможность работы на удаленке;

3. Моральная мотивация

Каждому человеку важно осознавать, что его работа оценена по достоинству. Поэтому не скупитесь на похвалу. Причем хвалить лучше публично, руководствуясь следующим правилом: «Хвалить при всех, критиковать наедине!»

Для этого подойдут собрания, на которых можно отмечать отличившихся сотрудников и вручать им грамоту или благодарность за работу. Собрания стоит проводить регулярно – ежемесячно, ежеквартально, по итогам года.

Информированность сотрудников об успехах компании и планах развития способствует укреплению веры в надежность компании, а потребность в безопасности – это одна из базовых потребностей человека.

Если у вас нет корпоративного чата, обязательно создайте его в любом мессенджере и пригласите всех своих работников. В чате вы можете поздравлять сотрудников с Днем рождения, публиковать новости и объявления и, конечно же, хвалить сотрудников за их достижения.

Для многих людей важен их социальный статус. Вы можете пойти им навстречу и подчеркнуть значимость их должности, переименовав ее. Например, менеджер по закупкам может стать ведущим специалистом по работе с партнерами, менеджер по проектам – управляющим проектами и т.п. Суть работы при этом не меняется, но статус ее исполнителя в глазах окружающих повышается, да и отношение работника к своим задачам меняется.

4. Организационная мотивация

Заключается в организации комфортного пребывания сотрудника на работе:

– удобное рабочее место;

– наличие зоны приема пищи или столовой;

– освещение и температура и др.

Для многих сотрудников важен карьерный рост. Карьерный рост может быть как горизонтальный, так и вертикальный. В любом случае за достижение каждой ступени сотрудника нужно поощрять различными льготами, не только материально, но и возможностью выбирать первым в графике отпусков, получить гибкий график или расширить время отдыха.

В качестве стимулирования персонала можно использовать подарки. Получать подарки всегда приятно, вдвойне приятнее, если это презент от компании. Это не обязательно дорогостоящие предметы. Можно просто порадовать свой персонал тортом в обычный день, заказать доставку пиццы на целый отдел. Отдельное внимание уделяется значимым датам: Дни рождения, юбилеи, 8 Марта, 23 февраля, Новый год. Например, в нашей компании был период, когда мы дарили сотрудникам на День рождения фотокниги, в которых на первой странице было пожелание от директора, следующий разворот был посвящен фотографиям юбиляра, остальные страницы – это фотоистория компании, ее отделов и мероприятий. Таким образом, для сотрудника это памятный подарок, показывая который своим друзьям и знакомым, он рассказывает о вашей компании.

Образование – важная потребность, удовлетворение которой значительно увеличивает лояльность к компании. Кроме того, повышение квалификации сотрудников делает их более эффективными, что позитивно сказывается на работе компании: растет продуктивность сотрудника, а значит, растет и эффективность всей компании. Обучение можно проводить внутри компании или отправлять сотрудников на сторонние семинары.

Одним из методов мотивации может выступать конкурс. Например, лучший работник, лучшее рацпредложение и т.д. В качестве приза могут выступать дополнительные отгулы, личная похвала от руководства, даже банальная грамота. Сам факт получения такого звания поможет многим работать лучше.

Таким образом, нематериальная мотивация строится на умении понимать каждого сотрудника, прислушиваться к его пожеланиям и главное – уважать каждого работника как человека. Для этого необходимо понимать, что использовать один вид нематериальной мотивации не получится. В зависимости от возраста, семейного положения, увлечений, образования и других параметров потребности у работников разные.

Надежда Голубцова

директор ООО «Политех»

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