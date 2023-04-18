Как продающий дизайн помогает продавать

Есть три ответа на результат дизайна:

да, нет и НИЧЕГО СЕБЕ!

Ничего себе – это то, к чему нужно стремиться!

М. Глейзер

У каждого владельца бизнеса масса забот, и часто на дизайн корпоративной продукции, сайта, упаковки и т.п. совсем не остается времени. Кроме того, хороший дизайн – это затраты, которые в итоге сложно оценить и посчитать. Поэтому многие руководители тратят свои маркетинговые бюджеты на участие в выставках, контекстную рекламу и другие способы привлечения клиентов, совершенно забывая при этом, что дизайн – это их помощник, нацеленный на получение максимального результата от реализации всех методов продвижения продукции или компании на рынке. Ведь в результате посещения выставки клиент получит массу раздаточного материала, а видя контекстную рекламу, он перейдет на сайт, но привлечет ли его ваш каталог, визитка или листовка, останется ли он на сайте и совершит целевое действие, прямо зависит от дизайна. Продающий дизайн – это ваш внештатный продавец, который всегда на работе, он умеет «разговаривать» с покупателем и располагать его к себе.

С точки зрения психологии правильный дизайн способен:

– Вызывать эмоции. Для этого нужно понимать кто ваша целевая аудитория, чем она интересуется. Например, если вы финансовая организация, то ваш дизайн должен ассоциироваться с надежностью, доверием, спокойствием. Важно создать у покупателей настроение, помочь им проникнуться атмосферой вашей компании и вкусить ценности бренда.

– Активизировать образное мышление, помогая клиенту сформировать представление о вашем продукте. Не зря говорят: «встречают по одежке». Так, дизайн – это одежка вашего продукта и компании в целом. Первое впечатление создается за 10 секунд, и если ваш дизайн не смог зацепить клиента, вы его просто потеряете.

– Побуждать к целевым действиям – положить в корзину, позвонить, написать, что в дальнейшем сможет привести к продажам.

Насколько эффективен продающий дизайн, мы можем оценить по результатам статистических исследований, которые подтверждают взаимосвязь от использования крутого дизайна и получения прибыли компании:

– На 32% получают больше доходов компании, которые уделяют внимание дизайну – утверждает McKinsey в своем отчете за 2018 год. В данном 5-летнем исследовании приняло участие 300 компаний из различный отраслей: медицинские технологии, потребительские товары и розничный банкинг.

– 1%, вложенный в дизайн, увеличивает прибыль на 3% – к таким результатам пришли исследователи Лондонской школы бизнеса.

Чтобы дизайн начал работать на имидж компании, необходимо придерживаться некоторых правил:

Актуальность. Компании, отслеживающие современные тенденции в дизайне, выглядят в глазах клиентов технологичными и развивающимися. Приемы, которые сейчас используются в дизайне – сдержанность и минимализм – позволяют создать образ премиального бренда и акцентируют внимание на важной информации. Если вы напишете много текста, то пользователь, скорее всего, выбросит вашу листовку и уйдет с сайта. Время – это самый ценный ресурс сейчас. Берегите время своих клиентов – структурируйте текст, используйте инфографику, выделяйте важные моменты. Не забывайте про свободное пространство, наполняйте свой сайт и рекламные материалы «воздухом», это позволит сделать акцент на выгодности предложения и повысит конверсию. Единый фирменный стиль. Он повысит узнаваемость вашего бренда и позволит отстроиться от конкурентов. Визуализация – выделение важных объектов с целью привлечения внимания потребителей. Так, на сайте можно выделить кнопки действий, а на упаковку с продукцией наклеить стикер с важной информацией, например, гарантия 6 лет.

Для этой цели дизайнеры часто прибегают к эффекту Ресторфф (изоляции), когда за счет цвета, размера, расположения, рамки или тени объект становится более заметным на общем фоне, смотрите на рисунке ниже

Исследования 3M Corporation показали, что люди принимают 83% решений на основе визуальной информации, которую воспринимают быстрее текстовой в 60 тысяч раз.

Эмоциональность – создание правильного образа вашей компании. Например, если вы хотите подчеркнуть премиальность бренда – можете использовать красный, золотой, черный или белый цвета. Можно привлечь внимание аудитории и с помощью шрифта, например, декоративный наклонный шрифт с виньетками хорошо воздействует на женскую аудиторию. Ассоциируясь с легкостью и красотой, он будет вызывать у девушек приятный ассоциации.

Маркетинг и дизайн неразрывно связаны. Очень эффективно для создания продающего дизайна работает маркетинговый инструмент AIDA:

– A (attention) – внимание. Привлекаем внимание покупателей.

– I (interest) – интерес. Заинтересовываем с помощью фото, понятного меню, цветовой гаммы и т.п.

– D (desire) – желание. Вызываем желание совершить целевое действие, здесь важно указать ваше уникальное торговое предложение, цену.

– A (action) – действие. Важно чтобы клиенту не пришлось искать телефон, электронную почту или кнопку для заказа товара, чтобы желание покупки не успело остыть.

Если дизайн сделан грамотно, то потенциальный покупатель сразу понимает, чем вы занимаетесь, что предлагаете и какие преимущества его ждут при покупке именно у вас. Здесь важно понимать: если ваш товар или услуга не востребованы на рынке или не отличаются качеством, то никакой дизайн им помочь не сможет. Но в комплексе это мощнейший инструмент, который будет способствовать развитию бизнеса и увеличит количество продаж.

Надежда Голубцова

директор ООО «Политех»

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