22 новых договора добавлены в «конструктор договоров» в системе КонсультантПлюс

В «Конструктор договоров» — сервис для составления и проверки договоров в системе КонсультантПлюс — включены 22 новых договора. Все они являются разновидностями популярных договоров, которые уже были в конструкторе:

в сфере труда (+ 5 новых договоров);

купля-продажа и мена (+ 5);

аренда движимого и недвижимого имущества (+ 4);

заем (+ 1);

подряд (+ 4);

возмездное оказание услуг (+ 3).

Например, теперь с помощью договора подряда на выполнение ремонтных работ вы можете составить договоры на ремонт помещения, автомобиля, оборудования и иного имущества. Договор оказания услуг по уборке помещений можно использовать при заключении договора как с клининговой компанией, так и с физлицом. Трудовые договоры с главным бухгалтером, бухгалтером, водителем и дистанционным работником на постоянной основе отражают особенности регулирования труда данных категорий работников. В договор подряда с самозанятым включены формулировки и налоговые предупреждения для привлечения к работе физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Теперь не нужно самостоятельно адаптировать условия базового договора — например, создавать на основе общего договора поставки рамочный договор. Достаточно внести нужные условия в уже имеющийся договор.

В новые варианты договоров включены дополнительные условия и предупреждения, исходя из предмета договора и его сторон, исключены неподходящие условия. Все условия согласованы между собой, договоры проверены на отсутствие противоречий между условиями. Для быстроты работы по умолчанию уже выбраны востребованные варианты условий, но их всегда можно изменить для вашей ситуации.

С помощью «Конструктора договоров» можно составить новый договор или проверить уже имеющийся. Работать с конструктором просто: нужно выбрать условия (варианты предлагаются), изучить предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства, которые будут появляться при выборе условий. После заполнения всех разделов сохранить проект. Чтобы проверить уже готовый договор, надо внести его условия в конструктор — и система покажет, есть ли риски и какие именно. Огромный выбор условий позволяет создавать множество вариантов одного и того же договора с учетом особенностей конкретной сделки.

Подробную информацию о «Конструкторе договоров» можно узнать в региональном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.