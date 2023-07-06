И снова региональный оператор: как считать и оплачивать вывоз мусора

В последний год на территории Рязани ООО «Эко-Пронск» стало активно предъявлять претензии и иски о погашении задолженности за вывоз бытовых отходов. ООО «Эко-Пронск», как известно, является региональным оператором – лицом, ответственным за вывоз мусора на территории Рязанской области. И вроде бы все согласны, что платить за вывоз мусора необходимо, но разногласия вызывает расчет стоимости услуг ООО «Эко-Пронск»: региональный оператор делает свой расчет, пользователь услугой – свой.

В данной статье речь пойдет о взаимоотношениях ООО «Эко-Пронск» с организациями и ИП, то есть с юридическими лицами. Расчет стоимости услуг регионального оператора для физических лиц – собственников квартир и частных домов, разногласий не вызывает.

В чем спор?

Суть противоречий бизнеса и ООО «Эко-Пронск» заключается в том, как рассчитывать плату за вывоз бытового мусора: исходя из норматива потребления или из количества контейнеров и их объема. Норматив потребления рассчитывается путем умножения количества сотрудников, или 1 кв. м общей площади, или 1 машино-места и др. на кубические метры/килограммы и далее на тариф, а количество контейнеров и их объем считается умножением фиксированного объема кубических метров на тариф.

Когда в организации мало сотрудников, то нет разницы, как считать объем мусора.

Например, в организации 10 сотрудников (офис). Региональный оператор посчитает так: 10 сотрудников умножить на 1,34 куб. м в год = 13,4 куб. м в год мусора, значит, в месяц 13,4 : 12 = 1,11 куб. м (порядок расчета: Постановление ГУ РЭК РО от 27.12.2018 г. №475), которые нужно умножить на 581,93 руб. (тариф: Постановление ГУ РЭК РО от 28.11.2022 г. №409) = 650 рублей в месяц.

Если есть договор, в котором прописан конкретный объем ТКО, например, 1 куб. м в месяц, то плата за месяц будет 581,93 руб. (тариф: Постановление ГУ РЭК РО от 28.11.2022 г. №409).

Если же в организации сотрудников много, картина меняется: 100 сотрудников – это 6500 рублей в месяц плата за вывоз ТБО, а если в договоре стоит конкретный объем, например 3 куб. м, то это уже 1745 рублей в месяц.

То же самое и с расчетом по квадратным метрам общей площади, машино-местам и т.д.

Что же делать? Давайте попробуем разобраться.

Обязанность оплаты. Условия типового договора

Заключен или не заключен у организации/ИП договор с ООО «Эко-Пронск», не имеет значения: обязанность оплачивать услуги оператора на территории Рязанской области возникла с 24 октября 2019 года (п. 8.17. Правил обращения с ТКО: Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 №1156; публикация в газете «Рязанские ведомости» №74 (5779) от 02.10.2019 г.).

Считается, что организация заключила с ООО «Эко-Пронск» типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (утвержден Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156).

Условия о том, как считать количество вывозимого мусора, звучит в типовом договоре так: стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом: расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов – НУЖНОЕ УКАЗАТЬ.

На практике встречаются два варианта.

Первый: договор не подписывался, действует типовой договор. В этом случае оператор считает плату за услугу по нормативу потребления: сотрудник/метр/ и т.д умножается на кубический метр/килограмм, и объем ТКО за месяц умножается на действующий тариф.

Второй: подписан договор. В ситуации, с которой столкнулась я, в договоре указано: стороны согласились производить учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами №505… следующим способом: расчетным путем, исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО, но не менее нормативного объема, а в случае их отсутствия, исходя из нормативов накопления ТКО, утвержденных в установленном законом порядке ГУ РЭК РО. Есть приложение №1, где объем ТКО в месяц установлен 1,5 куб. м.

При этом региональный оператор упорно рассчитывает плату за услугу исходя из 160 сотрудников, а не 1,5 куб. м мусора в месяц, указанных в приложении к договору. Что интересно: исковое заявление в суд о взыскании задолженности с этой организации оператор также упорно не подает, хотя по его данным задолженность составляет 300 тыс. рублей за три года.

Но в данной конкретной ситуации поведение оператора объяснимо: организация всегда отвечает на претензии оператора, указывая на неправильность расчета исходя из условий договора. Кроме того, мусор в данном случае оператором не вывозится, и это фиксируется раз в полгода в актах, которые оформлены по правилам параграфа VI типового договора.

Эта ситуация, скорее, исключение из правил. Самая распространенная ситуация – это когда действует типовой договор, мусор вывозится и выставляются драконовские счета.

Иски регионального оператора

В Арбитражном суде Рязанской области много исков от ООО «Эко-Пронск» о взыскании задолженности. В марте 2023 года региональный оператор подал 31 иск. Эти иски практически все удовлетворяются, потому что услуга должна быть оплачена, когда она оказана. Факт оказания услуги, то есть вывоза мусора, ООО «Эко-Пронск» доказывает следующим образом: включение мусорного контейнера в схему размещения ТКО, сведения спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS автомобильных транспортных средств, используемые для транспортирования ТКО, путевые листы с отметками полигона ТКО о принятых объемах; маршрутные листы с указанием объекта, с которого осуществлялся вывоз мусора, и количества контейнеров.

Те редкие случаи, когда иски ООО «Эко-Пронск» не были удовлетворены, основаны на том, что услуга по вывозу мусора не была оказана. В этом случае потребитель представлял акты о нарушении региональным оператором обязательств по договору (параграф VI типового договора) и документы о вывозе ТКО иным лицом в связи с неоказанием соответствующих услуг региональным оператором.

Но бизнес больше волнует вопрос не о том, как не платить. А о том, как платить выгодно, то есть рассчитывая ТКО из количества и объема контейнеров в месяц.

Расчет количества ТКО пользователем: можно ли и нужно ли?

Этот вопрос решается в судебном порядке. Пользователь может обратиться в Арбитражный суд Рязанской области с иском о внесении изменений в договор на оказание услуг по обращению с ТКО, если региональный оператор предъявил иск о взыскании задолженности, то предъявить встречный иск. То есть просить суд принять договор в редакции пользователя услуги, а именно изложить пункт 15 договора в следующей редакции: Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом: расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов, согласно приложению к настоящему договору. В приложении прописывается количество, объем контейнеров и периодичность вывоза.

Судопроизводство – это интеллектуальный процесс. На такой шаг пойдут только те, кто продумывает ситуацию далеко вперед.

Почему можно попробовать решить вопрос таким образом? Потому что в 2021-м и 2022 годах появилась судебная практика, дающая право пользователю выбирать способ учета ТКО. Отмечу, если стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, учет производится только по количеству и объему контейнеров.

Арбитражный суд Центрального округа в деле №А54-9620/2020 по иску Рязанского УФАС России указал, что: способ определения коммерческого учета, который является одним из условий договора на оказание услуг по обращению с ТКО, определяется по соглашению сторон, при этом законодатель не установил, что приоритетом в решении этого вопроса является волеизъявление регионального оператора. Арбитражный суд ЦО указал, что споры по условиям договора подлежат разрешению в судебном порядке, без вмешательства УФАС.

Хочу пояснить читателям, что возможность сделать свой расчет количества ТКО не означает достижения желаемого результата. Это значит, что прежде чем подавать иск о внесении изменений в договор по обращению с ТКО или выходить с таким встречным иском, нужно сделать тщательный расчет: какое в конечном итоге количество кубометров ТКО получится за год? Потому что на этот расчет влияет не только объем и количество контейнеров, но и периодичность вывоза этих контейнеров. Согласно пункту 11 Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 в среднем периодичность вывоза ТКО – два раза в неделю (дело №А68-8005/2021, А09-6242/2020). Это значит, что расчет по количеству и объему контейнеров может не отличаться от расчета по нормативу накопления.

В общем, нужно всё просчитать. Если вы уверены, что ваш расчет не только выгоден, но и правомерен, тогда уже идти в суд или вести письменные переговоры с оператором.

Или перейти на раздельный учет/сбор ТКО. На сайте ООО «Эко-Пронск» размещены пункты раздельного сбора отходов (РСО). РСО – это вопрос времени. В недалеком будущем этот способ сбора отходов распространится повсеместно.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус

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